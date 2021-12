Film stasera in TV da non perdere venerdì 24 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 24 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sequel del famoso film sul coniglio creato da Beatrix Potter.

Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Karl Urban in un film in cui un vichingo viene adottato dai nativi americani.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lei mi parla ancora, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pupi Avati firma un film Sky Original con Renato Pozzetto e un ottimo cast. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la loro storia.

La ricerca della felicità, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film ispirato a una storia vera.

Film commedia da vedere stasera in tv



La neve nel cuore, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Sarah Jessica Parker e Diane Keaton in una commedia romantica ambientata nel periodo natalizio.

La musica nel cuore – August Rush, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Freddie Highmore protagonista di una storia in cui un bambino cerca di ritrovare i suoi genitori.

Il professor Cenerentolo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti in una commedia. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale ma lui deve tornare in gabbia entro la mezzanotte.

Comedians, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ale & Franz e Christian De Sica in una pellicola di Gabriele Salvatores.

Tre uomini e una gamba, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Primo storico film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre amici affrontano un viaggio verso il Sud Italia in vista del matrimonio di uno di loro.

Film di azione da vedere stasera in tv



Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Ennesimo capitolo della saga con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’ombra delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Benedict Cumberbatch in un film Sky Original tratto da una storia vera. Un uomo d’affari inglese, spia della CIA, viene coinvolto in un intrigo internazionale.

L’inganno perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Helen Mirren e Ian McKellen in un thriller. Un anziano truffatore vuole manipolare una ricca vedova ma la donna non è sprovveduta come sembra.

The Town, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ben Affleck e Jeremy Renner in un heist movie. Un rapinatore si innamora di una dipendente di una banca che la sua banda deve rapinare.

Film biografico da vedere stasera in tv



Dream Horse, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Toni Collette e Damian Lewis nella vera storia di una cassiera che convince i suoi concittadini a investire su un cavallo per partecipare a un importante concorso.

I programmi in chiaro



Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, ore 21:25 su Rai 1

Documentario sulle meraviglie della Lapponia narrato dall’attore e scrittore Fabio Volo.

Il mio valzer di Natale, ore 21:20 su Rai 2

Lasciata dal fidanzato poco prima del matrimonio, una donna persegue nel continuare a seguire le lezioni di ballo programmate per il grande giorno.

44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, ore 21:00 su Rai 3

Greta Marchetto conduce la serata del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

L’amore non va in vacanza, ore 21:20 su Rete 4

Commedia romantica con Jack Black, Kate Winslet, Jude Law e Cameron Diaz. Due donne che non si conoscono si scambiano abitazione per Natale.

Concerto di Natale, ore 21:20 su Canale 5

Dall’Auditorium Conciliazione di Roma Federica Panicucci conduce il concerto di Natale.

Una poltrona per due, ore 21:20 su Italia 1

Grandissimo classico natalizio per la regia di John Landis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

Insonnia d’amore, ore 21:15 su La7

Commedia romantica con Tom Hanks e Meg Ryan. Dopo aver visto la triste storia di un vedovo in tv, una donna si innamora di lui.

Natale sotto le stelle, ore 21:30 su TV8

Dopo il licenziamento, un ragazzo trova un nuovo lavoro e conosce una donna che cambierà le sue prospettive.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.