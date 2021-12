John Wick 4 rimandato, ecco la data d'uscita del film con Keanu Reeves

Un breve teaser comparso online mostra la nuova data di uscita dell'atteso quarto capitolo della saga d'azione che debutterà sul grande schermo in tutto il mondo tra un anno e mezzo Condividi

La notizia dello spostamento della data fissata per l'uscita di “John Wick 4”, che passa da maggio 2022 al 24 marzo 2023, si è diffusa rapidamente in rete riaccendendo una discussione tra i fan che già più volte hanno visto slittare il debutto del quarto capitolo della tanto apprezzata saga d'azione con protagonista Keanu Reeves. L'uscita, posticipata diverse volte per la pandemia, questa volta è stata riprogrammata a causa della coincidenza del debutto di altri film in un weekend importante per il pubblico americano: il 30 maggio negli Stati Uniti si festeggia, infatti, il Memorial Day ma non è solo questa la motivazione alla base della nuova decisione.

La nuova data d'uscita in un teaser approfondimento Keanu Reeves consiglia 18 film da vedere almeno una volta nella vita Il nuovo teaser, circa venti secondi di immagini inedite, mostra alcune impiegate in un ufficio con un fascicolo relativo al protagonista della saga; subito dopo, una di loro, scrive su una lavagna col gesso la nuova data di uscita del film. Il teaser precisa che la data si riferisce ad un'uscita mondiale.

La clip non lascia dunque molte speranze ai numerosi appassionati della saga iniziata sul grande schermo nel 2014, un franchise che vanta incassi mondiali per quasi cinquecentottantacinque milioni di dollari, dei quali oltre la metà sono dovuti al successo di “John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, uscito nel 2019. Di fronte a questi interessi la produzione, tra cui figura anche Reeves come executive producer, ha ritenuto opportuno ricollocare il debutto del titolo in un altro momento. Il 27 maggio 2022, tra gli altri titoli, sarà distribuito anche “Top Gun: Maverick”, sequel del cult con i piloti capitanati da Tom Cruise, di Joseph Kosinski.