A Chrismas Number 1, il film con Frida Pinto in prima tv su Sky

A Christma Number 1, è il film in prima tv in onda il 18 dicembre su Sky Cinema Christmas. Si tratta di una commedia natalizia targata Sky Original. I protagonisti della pellicola sono Freida Pinto (The Millionaire) e Iwan Rheon (Il Trono di Spade). L'attrice indiana interpreta Meg, una manager musicale con il compito di trovare alla boy band Five Together un numero uno di Natale per rafforzare la loro carriera in declino. Il pezzo perfetto è una canzone pubblicata sul web da una 13enne malata, Nina (Helena Zengel). Ma quando Meg cerca di ottenere il permesso per incidere il pezzo, le mette i bastoni tra le ruote lo zio di Nina, Blacke Cutter, il bassista di una band trash metal. Ma l’incontro tra l’uomo e Meg porterà a risvolti inattesi.