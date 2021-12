Corto Dorico, al via la rassegna: il tema del 2021 sono gli anticorpi

Al via domani, sabato 4 dicembre la XVIII edizione di Corto Dorico Film Fest, il festival cinematografico di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara che si svolgerà da sabato 4 dicembre fino a domenica 12 alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

73 gli appuntamenti tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, workshop per ragazzi e proiezioni di cortometraggi (nazionali e internazionali), documentari e lungometraggi.

CONCORSI - Come ogni anno verranno decretati i vincitori del concorso Nazionale e del concorso internazionale Short on rights /A Corto di diritti in collaborazione con Amnesty International. Quest’anno si è registrato il record di oltre 600 opere iscritte di cui 25selezionate per le semifinali (Corto Slam e la semifinale del Concorso Internazionale) e finalissime.

IL TEMA - Corto Dorico Film Fest diventa maggiorenne in un anno complicato ma di ripartenza per il mondo dello spettacolo ed è per questo che il tema scelto dai direttori artistici per questa edizione è Anticorpi - Il Cinema per la rigenerazione.

OSPITI – Come gli scorsi anni, tanti sono gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali uno dei più importanti direttori della fotografia al mondo, Luciano Tovoli al quale sarà anche dedicato un omaggio (domenica 5 dicembre) con la presentazione di un libro a lui dedicato e la proiezione di due capolavori della storia del cinema di cui è stato direttore della fotografia. Quindi, protagonisti di incontri virtuali con i ragazzi delle scuole superiori di Ancona (in diretta sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv): gli attori Simone Liberati e Selene Caramazza (giovedì 2 dicembre) lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni (venerdì 3 ore 18.30), gli attori Vinicio Marchioni (martedì 14 dicembre, ore 18.30) e Sara Serraiocco (già Nastro d’Argento per Non odiare) e il regista Mauro Mancini (lunedì 6 dicembre, alle ore 18.30). Il regista Ludovico Di Martino (La belva e Skam Italia) terrà una masterclass di regia sabato 11 (alle ore 15.00 alla Sala delle Polveri), i due attori e comici Michele e Stefano Manca, conosciuti come il duo Pino e gli Anticorpi, per anni a Colorado e al Festival di Sanremo nel 2016, saranno presenti, venerdì 3 al Cinema Azzurro, ore 21.15, alla pre-apertura del Festival (proiezione de “I giganti”). A Corto Dorico saranno protagonisti anche il produttore e autore Omar Rashid, la giuria quest’anno è formata dalla regista Wilma Labate (Arrivederci Saigon, La mia generazione, Signorina Effe), dal produttore del gruppo Groenlandia, Andrea Paris (Smetto quando voglio, Il Primo Re) e dalla montatrice nominata agli Oscar per La vita è bella, Simona Paggi e molti altri. Il programma completo è su www.cortodorico.it.

PROGRAMMA di SABATO 4 DICEMBRE

Ad aprire il Festival alle ore 16.30 alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana sarà l’incontro omaggio Mauro Santini: un vedere commosso, a cura di Giorgiomaria Cornelio con Mauro Santini a cui poi, durante la serata, verrà consegnato il Premio Cinema di Poesia. Mauro Santini fanese, dal 2000 realizza i suoi film senza sceneggiatura, accumulando immagini e documentando un vissuto quotidiano in forma diaristica. Da questo metodo è nata la serie dei Videodiari, caratterizzata da un racconto visivo in prima persona legato al tempo, alla memoria e alla ricerca di sé; fra questi Da lontano, vincitore nel 2002 del Torino Film Festival - Spazio Italia. Premiato e apprezzato in tutto il mondo, dalla Francia al Giappone, alcune delle sue opere sono state trasmesse dal programma di culto di Enrico Ghezzi Fuori Orario. A cura di Mauro Santini è anche la sigla della 18^ edizione di Corto Dorico. A seguire la Retrospettiva Mauro Santini (Di ritorno 2001, Attesa di un’estate, Megrez, Tra le rondini, Un giro di giostra)a cura di Giorgiomaria Cornelio Nel proseguimento della serata repliche alle ore 19.00 – 20.15 – 22.00 e ancona giovedì 9 dicembre alle ore 21.15 sempre in Sala Boxe. (ingresso gratuito).

Alle ore 17.00 alla Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana Evento Speciale Play Sicurezza “Valori, azioni, soluzioni” con la presentazione del cortometraggio Back…to the safety di Nikola Brunelli alla presenza del regista, dello sceneggiatore Emanuele Mochi e dell’amministratore delegato di Soluzioni srls Alessandro Nanni, in collaborazione con Soluzioni srls. (ingresso libero) A seguire attività per i soci e i clienti di Soluzioni srls: premiazione concorso di scrittura di testi teatrali; riconoscimenti ai Partner Play Sicurezza Premium; presentazione del Progetto Scuole; donazione libri per la scuola. (ingresso riservato a invito)

Alle ore 18.00 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana ci sarà l’inaugurazione del festival con il film d’apertura Totò che visse due voltedi Daniele Ciprì e Franco Maresco, presentato in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, alla presenza di Daniele Ciprì. Secondo lungometraggio di Ciprì e Maresco, Totò che visse due volte è un film in tre episodi che racconta una Sicilia «livida e allucinata, scena del laido e del mostruoso» (il Morandini).

Paletta è un uomo preso in giro da tutti e perennemente umiliato che cerca, senza successo, di dare sfogo al suo insaziabile desiderio sessuale. L’arrivo della prostituta Tremmotori lo spinge al furto dell’edicola votiva dell’Ecce Homo. Dovrà vedersela con il boss del quartiere. Intorno al letto di morte di un omosessuale di mezza età: la madre aspetta che si faccia vivo Fefé, l’anziano amante del figlio, che, però, tarda ad arrivare perché atterrito dall’idea di incontrare Bastiano, fratello brutale del morto. Lazzaro, mafioso appartenente a un clan perdente, viene sciolto nell’acido da Don Totò. Nel frattempo un vecchio Messia si aggira intorno ed è a lui che i familiari di Lazzaro ricorrono per la resurrezione. (ingresso 5 euro)

Alle ore 21.15 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana proiezione di Vaghe stelle (5’50”) di Mauro Santini e cerimonia di consegna del Premio Cinema di Poesia allo stesso. A seguire, Corto Slam (semifinale del concorso nazionale cortometraggi) presentata da Luigi Socci, nel quale il pubblico in sala decreterà il corto che avanzerà alla Finalissima del XVIII Corto Dorico Film Festival. Saranno proiettati: Being my mom di Jasmine Trinca; Shero di Claudio Casale; Big di Daniele Pini; Taxiderman di Rossella Laeng; The nightwalk di Adriano Valerio; L’avversario di Federico Russotto; Corpo e aria di Cristian Patanè. (ingresso 7 euro).

I PROSSIMI GIORNI

Il concorso Salto In Lungo - Tra i film in programma per il consolidato concorso per lungometraggi dedicato alle opere prime italiane realizzate dagli autori che negli anni precedenti sono stati presenti al Festival con i loro cortometraggi, ci sono: Allons enfants di Giovanni Aloi, Due di Filippo Meneghetti, Il legionario di Hleb Papou (scritto anche dall’anconetano Emanuele Mochi) che ha appena vinto il Festival di Locarno, Piccolo corpo di Laura Samani e Atlantide di Yuri Ancarani. I selezionatori sono: Dario Bonazelli (distributore I Wonder Pictures), Luca Caprara (co-direttore artistico Corto Dorico Film Fest), Alessio Galbiati (sceneggiatore e critico cinematografico Rapporto Confidenziale), Chiara Malerba (esercente Cinema Azzurro e Cinema Teatro Italia), Luca Pacilio (critico cinematografico FilmTV e spietati.it). Come ogni anno ad una giuria di circa 70 studenti delle scuole superiori di Ancona, coordinate da Elena Bagnulo, formate in collaborazione con CGS Dorico e Amnesty International, sarà affidato il compito di scegliere il film lungometraggio vincitore del Premio Giovani "Salto in Lungo" - Cantiere Cinema (progetto Sentieri di Cinema). Salto in Lungo è in collaborazione con UCCA e CGS.

LE NOVITA’ di questa edizione : Il Pitching e il Cinema VR

Il Pitching - Con il progetto “Shorts for My Future”, Corto Corico Film Fest diventa sempre più completo scegliendo di occuparsi anche di pitching, in collaborazione con l’Accademia del cinema Renoir e Road to Pictures Film. Il pitching è il momento in cui gli autori/registi con i propri progetti incontrano il mercato, ovvero i produttori (cinematografici e televisivi) cercando di convincerli in pochi minuti della bontà della loro idea al fine di valutarne il possibile finanziamento e la successiva realizzazione. Gli incontri si svolgeranno a partire da martedì 7 dicembre alle ore 15.30 nella Sala delle Polveri alla presenza di Ciro D’Emilio, regista e direttore artistico dell’Accademia del cinema Renoir e, a seguire, si svolgerà la masterclass di pitching che sarà tenuta dallo sceneggiatore Ezio Abbate (Suburra - la serie, I Diavoli).

Il Cinema VR - Corto Dorico Film Fest guarda al futuro diventando sempre più punto di riferimento per le novità e la sperimentazione in collaborazione con Rai Cinema Channel con il supporto dell’Università Politecnica delle Marche. A partire da domenica 5 dove ci saranno, alle ore 17 (Sala Boxe della Mole), una serie di incontri e proiezioni per gli appuntamenti di Dorico Virtuale a cura del regista e produttore Omar Rashid. Si comincerà con “Vulcano” con la voce di Valentina Lodovini per poi proseguire alle 21.30 con “Segnale d’allarme - la mia battaglia vr” di Omar Rashid ed Elio Germano con Elio Germano (riproposto fino all’8 dicembre, sempre alle ore 21.30). Lunedì 6 dicembre alle ore 18.00 (sempre alla Sala Boxe) “La regina di cuori” di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Maria Sole Pollio e Giuseppe Battiston e musiche di Aka 7even. Martedì 7 dicembre, a partire dalle 17.00, sarà la volta di “Lockdown 2020 - l’italia invisibile” di Omar Rashid con le voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni. Chiuderà la rassegna il mercoledì 8 Dicembre il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, contenuto in realtà virtuale realizzato all’interno del carcere “Lorusso e Cotugno” di Torino.

CORTO DORICO FILM FEST E I DIRITTI UMANI - Oltre alla forte collaborazione con Amnesty, da sempre il Festival volge uno sguardo attento sui diritti umani. In questa edizione più che mai con un evento speciale in cartellone per giovedì 9 dicembre ( in anteprima regionale ) alle ore 19 all’Auditorium, la proiezione del film “Let’s kiss. Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati, alla presenza del regista e di Grillini e in collaborazione con Arcigay Comunitas Ancona. Altro evento speciale in programma per il giorno successivo, il 10, per la Giornata dei diritti umani ( altra anteprima regionale ) sarà la proiezione alle 18, sempre all’Auditorium, di “Flee” di Jonas Poher Rasmussen candidato per la Danimarca agli Oscar come miglior film straniero.

I PREMI

OLTRE LE MURA - IL CINEMA IN CARCERE - Corto Dorico continua a varcare le mura dei luoghi di reclusione, con un progetto che al Festival sta molto a cuore, quello di portare l’arte cinematografica tra i detenuti, favorendo momenti di incontro e di scambio culturale, fuori da qualsiasi discriminazione e pregiudizio. Dopo la sospensione dell’attività nel 2020, imposta dall’emergenza sanitaria, quest’anno il progetto Oltre le mura riprende il suo corso tornando a coinvolgere tutti e sei gli istituti penitenziari delle Marche, in un viaggio che ancora una volta veicolerà una riflessione sulla libertà espressiva del cinema, con la proiezione in anteprima dei corti selezionati per il concorso nazionale cortometraggi e la discussione collettiva e partecipata di quanto visto sullo schermo. Come sempre Oltre le mura è anche uno dei premi del Festival, il Premio Ristretti oltre le mura, con i detenuti che avranno il compito di assegnare il Premio al miglior cortometraggio. Con il patrocinio del Garante regionale dei diritti della Persona, Giancarlo Giulianelli.

LE SEZIONI e LE ATTIVITA’ e I PROGETTI

OMAGGIO A LUCIANO TOVOLI - Corto Dorico ha il piacere e l’onore di omaggiare uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema: Luciano Tovoli. Eclettico, colto, innovatore, Tovoli e la sua luce hanno “illuminato” una delle epoche più straordinarie del nostro cinema e non solo. A scandire l’omaggio, nella giornata di domenica 5, la presentazione del libro “Suspiria e dintorni: conversazione con Luciano Tovoli” scritto da Piercesare Stagni e Valentina Valente (ore 17.30 alla Sala delle Polveri) e la proiezione di due capolavori che l’hanno visto protagonista come direttore della fotografia: “Suspiria”, nell’edizione restaurata curata dallo stesso Tovoli (ore 18.30 all’Auditorium) e “Professione: reporter” (alle ore 21.15 all’Auditorium). Alla presenza di Luciano Tovoli e Daniele Ciprì.

CINEMAÈREALE - FOCUS ARCI MOVIE - La finestra sul cinema documentario italiano contemporaneo sarà presente anche in questa edizione. Giovedì 9 alle 21.30 all’Auditorium, in anteprima regionale, verrà proiettato il film Naviganti alla presenza dei produttori Antonio Borrelli e Davide Mastropaolo e del protagonista, regista e produttore Daniele Di Michele (Donpasta) voce narrante: Fabrizio Gifuni. Mercoledì 8 alle ore 18.00 alla Sala delle Polveri ci sarà la proiezione del film Ponticelli terra buona” realizzato dagli allievi dell’atelier di Cinema del Reale, una produzione Parallelo41, Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud mentre giovedì 9(sempre alle 18 alla Sala delle Polveri) per il Progetto Fuori Campo ci sarà la proiezione dei cortometraggi Madrefiglio, DentrOrsa e Feritoie alla presenza degli autori.

TERRITORI - Il territorio come valore, il territorio come indagine. Corto Dorico riflette sul territorio marchigiano e sul cinema che lo racconta, sempre partendo da quella ricognizione sul reale che da qualche anno è uno dei cardini della sua programmazione. Tre film, tre racconti di coraggio, tre atti d’amore verso una terra, le Marche, le sue storie, le sue battaglie e le sue rinascite: Il viaggio del viaggio di Davide Lomma autori Giampiero Solari e Paola Galassi alla presenza degli autori e del cast (domenica 5 alle ore 20.15 presso la Sala delle Polveri in anteprima nazionale ); L’ultima partita di Pasolini di Giordano Viozzi alla presenza del regista in collaborazione con il Festival Porretta Cinema (lunedì 6 alle ore 19.00 all’ Auditorium) per cominciare già a celebrare il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e la proiezione del film Quando tu sei vicino a me di Laura Viezzoli, alla presenza della regista (mercoledì 8 alle ore 16.00 all’Auditorium), documentario che racconta la straordinaria realtà della Lega del Filo d’Oro. Legati al “territorio” anche altri due appuntamenti: una tavola rotonda dal titolo “le tendenze del mercato del cinema e il ruolo delle regioni” che vedrà confrontarsi studiosi e operatori sulle strategie di sviluppo delle Marche, e la presentazione dei corsi 2022 da parte dei docenti di Officine Mattòli.

CINEBIMBI - Anche i ragazzi saranno al centro del Festival con la neonata Scuola di Cinema per ragazzi e ragazze che prevede due workshop dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni (domenica 5 e 12 dicembre dalle 15 alle 17 alla Sala delle Polveri) rispettivamente a cura di Lorenzo Bastianelli dal titolo Recitazione Cinematografica e da Nikola Brunelli per Il Mestiere del Filmmaker. Inoltre domenica 12 dicembre, alle 17, sempre alla Sala delle Polveri, il consueto appuntamento con il Cinebimbi quando saranno presentati i tre cortometraggi realizzati dai bambini della SAB - Scuola delle Arti per Bambini e Bambine, negli anni creativi 2019/2020 e 2020/2021, La scoperta, Osimo Wanted e Il piano perfetto.

UNA FINESTRA SULLA SERIALITA’ - All’interno di Corto Dorico, anche Dorico Seriale, ovvero una finestra sulla serialità italiana con un incontro con Ezio Abbate e Ciro D’Emilio che saranno moderati da Emanuele Mochi (martedì 7 alle ore 18.30 alla Sala delle Polveri)in collaborazione con Accademia del cinema Renoir e Road to Pictures Film.

Il Festival Corto Dorico è co-organizzato dall’associazione Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il contributo del MiC, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche, Fondazione Marche Cultura e Garante Regionale dei Diritti della Persona – Marche, con il sostegno di Amnesty International Italia, Polo9, Associazione La Locura.

Nel corso degli anni Corto Dorico ha avuto l’onore di avere come ospiti e giurati nomi come Elio Germano, Gianni Amelio, Pupi Avati, Matteo Garrone, Ugo Gregoretti, Claudio Giovannesi, Giuseppe Lanci, Marco Spoletini, Cristiano Travaglioli, Matteo Rovere, Gabriele Mainetti, Matteo Cocco, Piera Detassis, Giacomo Ciarrapico, Matilde Barbagallo, Maurizio Nichetti, Ruggero Deodato, Marco Bechis, Gianfranco Pannone, Valentina Carnelutti, Alessandro Rossetto, Edoardo Winspeare, Alessandro Piva, Agostino Ferrente, Valeria Golino, Michele Riondino, Sydney Sibilia, Marco D’Amore, Daphne Scoccia, Marco e Antonio Manetti, Serena Rossi, Carlo Macchitella.