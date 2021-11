Red, nuovo trailer per il prossimo film Pixar in arrivo a marzo

È uscito il video che ci offre qualche assaggio di cosa vedremo nell’attesissima pellicola diretta dalla regista Domee Shi, Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 "Bao". Una commedia fantastica d’animazione che arriverà nelle sale il 10 marzo 2022 per raccontare di una ragazzina di 13 anni che quando si emoziona si tramuta magicamente in un... enorme panda rosso! Una metafora dell'adolescenza divertente e intelligente

È uscito il nuovo trailer di Red, il prossimo film di Disney - Pixar che arriverà nelle sale cinematografiche il 10 marzo 2022.



Racconta una storia singolare, ossia quella di una ragazzina di nome Mei Lee, 13 anni, che quando si emoziona troppo intensamente (cosa che le capita molto spesso, trattandosi di una teenager parecchio emotiva) si tramuta all'improvviso in... un enorme panda rosso!



Diretto dal Premio Oscar Domee Shi, regista vincitrice dell’Academy Award per il cortometraggio del 2018 Bao, e prodotto da Lindsey Collins, Red è una commedia fantastica che racconta di come “un curioso difetto del gene di famiglia”, come la mamma della protagonista le spiegherà, causi questa imbarazzante metamorfosi.



Dopo l’enorme successo di Luca su Disney+, Pixar vuole bissare, tornando in sala nel 2022 con questo gioiellino d’animazione, il cui titolo originale è Turning Red.



Potete guardare il trailer italiano di Red nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La metamorfosi

approfondimento Luca, il primo videoclip del film Pixar Come il trailer stesso ci suggerisce, per Mei Lee quel “difetto” congenito non si rivela già alla nascita ma esplode soltanto ora, in piena pubertà.

La metamorfosi che solitamente l'adolescenza comporta non sembrerebbe quella tipica di una tredicenne: vedremo Mei alle prese con “problematiche” ben peggiori di qualche brufoletto e cambiamento ormonale…



Questo cambiamento misterioso è colelgato a un antico legame con i panda rossi, legame che interessa la famiglia della ragazza da molte generazioni.