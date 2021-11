West Side Story e The King's Man, nuove date d'uscita al cinema

I film di Spielberg e di Vaughn, tra le pellicole più attese della stagione in corso, arriveranno nelle sale italiane a cavallo di capodanno, distribuiti da The Walt Disney Company Italia

I due titoli in uscita nel periodo delle feste

approfondimento

The King's Man - Le Origini, pubblicato il trailer ufficiale del film

L'annuncio delle nuove date di uscita delle ultime fatiche di Steven Spielberg e di Matthew Vaughn, l'atteso “West Side Story” e il terzo capitolo della saga di spionistica “The King's Man”, significa solo una cosa per gli appassionati della settima arte: le prossime feste saranno piene di occasioni per andare al cinema. Due nuove date vanno ad aggiungersi al fitto calendario di appuntamenti già fissati e, in questo caso, si tratta di due uscite di rilievo internazionale. “West Side Story”, nuovo adattamento per il grande schermo del celebre musical di Broadway, debutterà il 23 dicembre, antivigilia di natale; prima della fine del periodo festivo, il 5 gennaio, arriverà, invece, “The King's Man - Le Origini”, terzo titolo della saga iniziata al cinema nel 2014. Tutti e due i film sono produzioni 20th Century Studios e sono tra i titoli più attesi dal pubblico di tutto il mondo.