Il Milanese Imbruttito, ecco il trailer del film. VIDEO

Nel cast anche alcuni ospiti speciali

vedi anche

Coronavirus a Milano, il video del Milanese Imbruttito

QMI, Ramaya Productions e Medusa Film presentano il film che ha nel cast Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Michele e Stefano Manca (Pino e gli anticorpi), Benito Urgu, Simonetta Columbu. C’è inoltre la partecipazione straordinaria di Claudio Bisio, Favij e Jake La Furia. Sceneggiatura e soggetto sono opera di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, Tommaso Pozza, Marco De Crescenzio, Federico Marisio.

La trama del film

Il Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), dirigente di spicco di una grande multinazionale, vive la routine nella sua frenetica Milano seguendo fedelmente il mantra di donne e fatturato. A rompere questo equilibrio ci pensa Brusini (Paolo Calabresi), eccentrico imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda fa saltare quello che per l’Imbruttito è l’affare della vita. L’Imbruttito per la prima volta accusa il colpo e cade in depressione. La svolta arriva da Brera (Alessandro Betti) un amico di vecchia data, che propone all’Imbruttito l’acquisto di un chiringuito in Sardegna, per fare business in infradito e poter finalmente dire: “Mollo tutto e apro un chiringuito!”. L’affare è fatto e, malgrado lo scetticismo del Nano (Leonardo Uslengo), il figlio dodicenne, e la furia della moglie Laura (Laura Locatelli), l’Imbruttito si lancia con entusiasmo in questa nuova avventura in compagnia del fidato Giargiana (Valerio Airò), suo "stagista di una vita”. Con l’arrivo in Sardegna però il sogno si trasforma presto in un incubo.