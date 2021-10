Viggo Mortensen, il nuovo film dell'attore sarà Two Wolves

Mortensen, pilota nel massacro di My Lai

approfondimento

Viggo Mortensen: tutte le foto

Ancora il Vietnam al centro di un thriller che racconta una storia di riscatto e di ribellione da parte dei soldati che compresero l'orrore di una guerra che costò troppe vite umane. A capo di questo progetto cinematografico in progress, lo stimato documentarista Alex Gibney, vincitore del premio Oscar per il miglior documentario nel 2008 con “Taxi To The Dark Side”. Gibney è certamente il più entusiasta di lavorare a questo progetto che, come ha rivelato in un'intervista rilasciata ai media statunitensi, è nei suoi pensieri da moltissimi anni. “Two Wolves” racconta la storia di due uomini che si ribellarono ai loro commilitoni durante una missione in Vietnam nella primavera del 1968: l'episodio, noto come il Massacro di My Lai, costò oltre cinquecento vittime, tutti civili, tra cui un gran numero di anziani, donne e bambini. Mortensen è chiamato ad interpretare il personaggio di Hugh Thompson, pilota di elicotteri. Non si hanno al momento ulteriori informazioni sulla sua parte ma quel che è noto è che in “Two Wolves” è coinvolto anche Caleb Landry Jones, che dividerà il set con la star de “Il Signore degli Anelli”. Hugh Thompson, che col suo gesto ribelle salvò numerose vite umane a My Lai, fu bollato come traditore e minacciato di giudizio da parte della corte marziale, solo in anni successivi il generale William Ray Peers indagò sull'accaduto per riscattare il pilota.



Gibney: una storia sul coraggio di reagire

Una storia potente, ha detto Alex Gibney nel corso della sua intervista sul film in lavorazione. “È una storia vera su come le persone comuni possano diventare eroi non attraverso poteri soprannaturali, ma attraverso l'impegno a fare la cosa giusta nelle peggiori circostanze possibili. Fin dai tempi di Enron, ho fatto film su persone che abusano del loro potere. Questo è un film su due uomini che hanno reagito”. Al lavoro sulla sceneggiatura di “Two Wolves”, il veterano Anthony McCarten, scrittore, sceneggiatore ed ex-giornalista candidato ben quattro volte all'Oscar e che tra i suoi titoli più recenti annovera “I due papi” e “L'ora più buia”. Il titolo, che è una produzione anglo-statunitense, sarà presentato virtualmente alla prossima edizione dell'American Film Market che si terrà tra l'1 e il 5 novembre in California.