È morta Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice di tante dive

È morta a 72 anni, Ludovica Modugno, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Era malata da tempo. Nella sua lunga carriera aveva prestato la voce a tante dive del cinema, tra cui Meryl Streep e Emma Thompson. Era nata a Roma nel 1949 e già da bambina ha iniziato a recitare. Il suo debutto nel doppiaggio è avvenuto invece con “Marcellino pane e vino”, nella parte del bambino protagonista. Tanti i ruoli come attrice al cinema, in televisione e a teatro, ma Ludovica Modugno era conosciuta e apprezzata anche per la sua voce: tra le attrici che ha doppiato anche da Julianne Moore a Charlotte Rampling.