"Way Down-Rapina alla banca di Spagna", il film arriva su Sky Cinema

WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA, la trama del film

Un giovane ingegnere idealista, l’enigma di un misterioso sistema di sicurezza, un leggendario tesoro da recuperare e la finale dei mondiali di calcio di Sudafrica 2010, sono gli ingredienti esplosivi di WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA, l’action thriller diretto da Jaume Balagueró, in arrivo lunedì 18 ottobre alle 21.15, in prima tv su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand.

Nel cast Freddie Highmore è Thom, un brillante studente di ingegneria che vuole decidere del proprio destino, Liam Cunningham è Walter, il carismatico amministratore delegato di una società specializzata nel recupero di navi affondate, Astrid Bergès-Frisbey è Lorraine, una borseggiatrice così talentuosa che sembra fare magie, Sam Riley è James, ex ufficiale delle forze speciali britanniche, uomo d'azione e di poche parole, Luis Tosar è Simón, l’uomo che può procurare praticamente tutto, Axel Stein è Klaus, il miglior hacker del mondo e Famke Janssen è Margaret, una vita dedicata ai Servizi Segreti britannici.