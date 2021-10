Lucca Film Festival 2021, i vincitori: Copilot è il miglior film

Tra le motivazioni è possibile leggere le seguenti parole: “Abbiamo deciso di premiare questo film per la delicatezza mostrata dalla regista, in grado di fronteggiare un tema così difficile da umanizzare. La caratterizzazione dei due protagonisti è magnetica e ogni aspetto di quest’opera vanta una cura estrema”.

Copilot, la trama

Ciò che il film di Anne Zohra Berrached narra è un’intima storia d’amore iniziata in Germania nel corso degli anni ’90. Da una parte vi è una studentessa di scienze di nome Asli, dall’altra, invece, il carismatico Saeed.

I due sembrano destinati a stare insieme. È un amore giovane, che li travolge e li spinge a lottare per stare insieme. Il tempo trascorre e i due iniziano a vivere insieme e, ormai cresciuti, decidono di sposarsi. Infinite le possibilità per il loro futuro ma tutto cambierà radicalmente all’alba del ventunesimo secolo. Saeed inizia a tenere dei segreti. Parte della sua vita diviene ignota per Asli, che sente di star perdendo ciò per cui ha lottato un’intera vita.

È spaventata da ciò che suo marito possa fare. Lo vede radicalizzarsi e divenire un fanatico. Lui le chiede di mantenere un segreto del quale la donna non conosce i dettagli. Ben presto, però, si renderà conto che proprio suo marito, l’amore della sua vita, era uno dei terroristi nell’attentato dell’11 settembre 2001.