The Hanging Sun, cast e prime foto del nuovo film Sky Original

Sono in corso in Norvegia, tra Alesund e Fosnavag, le riprese del nuovo film Sky Original, The Hanging Sun, una coproduzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia. Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, il film è un thriller noir tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø. La fotografia è di Nicolaj Bruel (Dogman, Pinocchio)

La trama

"The Hanging Sun" è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono. John (Alessandro Borghi) è in fuga. Ha tradito un potente boss criminale. Suo padre Dad (Peter Mullan). Per mettersi al riparo da lui e da suo fratello (Fred Schmidt), John punta verso l’estremo Nord, e trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb (Raphael Vicas) un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. Anche Lea ha i suoi demoni: la morte in mare del suo violento marito Aaron (Sam Spruell), e il sospetto da parte del villaggio che potrebbe essere stata lei a provocare quell’incidente.