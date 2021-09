Finch, il trailer del film con Tom Hanks protagonista

Oltre a Tom Hanks, l’altro grande nome che caratterizza il progetto è quello del regista Miguel Sapochnik . Il suo nome è subito collegato al film “ Repo Men ”, pellicola del 2010 con Jude Law e Forest Whitaker. Negli anni è stato però molto attivo in televisione, dirigendo svariati episodi di show molto apprezzati. Da “Fringe” a “Banshee”, da “True Detective” a “Game of Thrones”. Per quanto riguarda quest’ultimo titolo, Sapochnik è stato posto alla guida di una delle puntate più apprezzate dello show e, in generale, della storia della TV moderna. Si parla de “ La battaglia dei bastardi ”. Una vera e propria opera nell’opera, in grado di superare la Battaglia del Fosso di Helm de “Il Signore degli Anelli – Le due torri”.

Finch, la trama

Dopo “Greyhound: il nemico invisibile”, Apple ha acquistato un nuovo progetto di Tom Hanks. Stavolta l’attore si è calato nei panni di uno scienziato, Finch per l’appunto. Questi è l’ultimo uomo rimasto sulla Terra. Il nostro mondo si è autodistrutto rapidamente e ora sta per perdere anche l’ultimo esemplare del genere umano.

Finch, infatti, sta per morire. Lo sa bene e decide di costruire un robot per non lasciare da solo il suo cane. Questi è stata la sua salvezza e ora intende restituire il favore. L’uomo riesce nella propria impresa e i tre danno inizio a un epico viaggio in tutto il Paese. Finch lavora duramente per rendere il robot il più umano possibile. Al tempo stesso, però, c’è da lavorare sul cane, che non pare apprezzare l’idea di questo intruso nel gruppo.