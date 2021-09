Benvenuti in casa Esposito, dal 23 settembre al cinema

Si ispira liberamente al libro di Pino Imperatore, il nuovo film di Gianluca Ansanelli “Benvenuti in casa Esposito”. Una divertente commedia ambientata a Napoli.

Tonino, boss mancato con l'anima da buono

Al centro della storia c’è Tonino, interpretato da Giovanni Esposito; nonostante ce la metta tutta non riesce proprio a essere cattivo. Non è credibile nei panni del boss camorrista e non riesce a farsi rispettare, né dalla sua famiglia né da quelli sui quali dovrebbe comandare. Così alla morte di suo padre, il vecchio boss Gennaro Esposito, lo scettro di capo zona del Rione Sanità non passa a lui ma a Don Pietro De Luca, incarnato da Francesco Di Leva. Tonino per tutti è ‘U Fesso, tanto che Don Pietro si impegna a passargli un vitalizio, per restare fedele alla promessa fatta al defunto capo e soprattutto per tenerlo alla larga il più possibile dai suoi affari sporchi.

La vicenda degli Esposito assume i toni del grottesco quando la figlia di Tonino si innamora del figlio di un magistrato, incaricato di indagare proprio sui traffici illeciti di Don Pietro. Così la famiglia si divide, tra chi non accetta questo amore e chi invece lo vede come un’opportunità per cambiare rotta.

i colori, i suoni, le atmosfere di napoli e un ricco cast

Nel ricco cast, tra gli altri, figurano Nunzia Schiano, Antonia Truppo, Betti Pedrazzi. I suoni, i colori, le atmosfere sono tutte napoletane e non mancano i momenti musicali.

Distribuisce Vision in collaborazione con Sky, mentre tra i produttori c’è Alessandro Siani, un simbolo della comicità della Napoli di oggi.