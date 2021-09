L'attore e regista partenopeo torna al cinema con una commedia tratta da una delle sue opere teatrali. Al centro della scena ancora una volta un trapianto, come in “Amore a prima vista”

Vincenzo Salemme è pronto a tornare al cinema con una nuova commedia dal ricco cast. Dopo il successo di “Una festa esagerata” del 2018, è tempo di “Con tutto il cuore”. La pellicola sarà disponibile in sala dal prossimo 7 ottobre 2021 . Manca meno di un mese alla proiezione e Medusa Film ha distribuito alcuni materiali ufficiali, dalle foto al trailer.

Anche stavolta, come spesso accaduto in passato, si tratta di un adattamento di uno spettacolo teatrale omonimo. Della sceneggiatura si è occupato lo stesso Vincenzo Salemme, coadiuvato da Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli e Antonio Guerriero. Ancora una volta il cineasta campano scrive, dirige e recita da protagonista, affiancato dall’immancabile Maurizio Casagrande.

Con tutto il cuore, trama e cast

Il protagonista della commedia è Ottavio Camaldoli. Questi è un uomo come tanti, professore di latino e greco. Ha vissuto la sua vita nella totale legalità. È gentile e onesto, un galantuomo e, agli occhi di quella parte della città che vive di sotterfugi e prova sempre a fregare il prossimo, è un “fesso”.

In questo modo, però, lo vedono anche i suoi colleghi e famigliari, considerando i tanti piccoli soprusi che continua ad accettare nella sua vita di tutti i giorni. Tutto cambia, però, quando si ritrova su un tavolo operatorio per ricevere un trapianto cardiaco. Riceve infatti il cuore di un noto delinquente, noto come “O’ Barbiere”. La sua famiglia pretende che il cuore venga donato all’uomo che avrà il compito di vendicarne la morte.

Per un errore, però, l’organo finisce nel petto di Ottavio, che dovrà dunque fare i conti con le aspettative della famiglia criminale del donatore. La madre del defunto boss ritiene che il suo cuore possa tramutare Ottavio in un criminale provetto, ed è pronta a privarlo dell’organo qualora si rifiutasse di eseguire la vendetta che gli viene richiesta. Cosa accadrà, dunque, al protagonista. Si trasformerà in Antonio Carannante, resterà il placido professore o proporrà al mondo una versione ibrida e tutta nuova di sé?