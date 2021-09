Sky Cinema Sci-Fi, il futuro è ora

Da cult come Il pianeta delle scimmie a successi recenti come Ready Player One, dal 18 al 30 settembre il canale 303 dedica la sua programmazione al genere che più ci ha fatto sognare

In programma ci saranno supercult come la saga originale de Il pianeta delle scimmie , inaugurata nel 1968 con l’omonimo film con protagonista Chartlon Heston, e Minority Report , la pellicola del 2002 diretta da Steven Spielberg e interpretata da Tom Cruise, tratta da un racconto di Philip K. Dick, un vero e proprio guru della letteratura sci-fi.

È proprio ai grandi classici del genere e ai successi recenti che Sky Cinema Collection, da sabato 18 a giovedì 30 settembre, dedica la sua programmazione, trasformandosi per l’occasione in Sky Cinema Sci-Fi .

Il cinema sci-fi non ci ha solo intrattenuto. La fantascienza ci ha anche fatto sognare, ci ha fatto vedere il futuro e ci ha permesso di pensare in maniera differente, anticipando i cambiamenti a venire: per questo motivo è uno dei generi che più hanno influenzato l’immaginario culturale presente.

E ancora, sempre per citare alcuni grandi classici del genere, in scaletta troviamo Gattaca – La porta dell’universo, con un trio di protagonisti incredibile formato da Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law, e Men in Black, la pellicola con Will Smith e Tommy Lee Jones che mescola fantascienza, action e commedia.



Ma un canale come Sky Cinema Sci-Fi, ovviamente, non può guardare solo al passato: ecco quindi la prima visione tv sabato 18 alle 21.15 alle 21.45 (alle 21.15 su Sky Cinema Uno) di Synchronic, a cui si affiancano alcuni blockbuster del presente come il recente Ready Player One, diretto ancora una volta da Spielberg e tratto dal bestseller di Ernest Cline, e Tenet, la più recente pellicola di Christopher Nolan.