Guardia del corpo, in arrivo il remake del film

Guardia del corpo, il nuovo film

approfondimento

È il 1992 quando il film diretto da Mick Jackson arriva sul grande schermo rivelandosi immediatamente un successo straordinario tanto da ottenere oltre 410.000.000 di dollari al botteghino divenendo il secondo maggior incasso dell’anno.

Guardia del corpo riceve anche una risposta entusiasta da parte della critica conquistando due candidature alla sessantacinquesima edizione degli Academy Awards e tre vittorie ai Grammy Awards nelle categorie Album of the Year, Record of the Year e Best Pop Vocal Performance, Female.