Il film segreto di Soderbergh debutterà al Festival di Toronto

Un nuovo film top secret di Steven Soderbergh sarà proiettato al prossimo festival del cinema di Toronto, in programma dal 9 al 18 settembre nella città canadese. L'annuncio a sorpresa non precisa il titolo del film né le date della proiezione: "Sarà una prima mondiale. Faremo sapere di più di questo misterioso film tra qualche giorno", hanno fatto sapere gli organizzatori del festival che si svolgerà in formato ibrido (in presenza e virtuale) grazie al fatto che dal 7 settembre il Canada aprirà le sue frontiere ai cittadini stranieri completamente vaccinati. Il festival ha anche annunciato un folto numero di celebrità attese nei giorni delle proiezioni: tra questi, oltre a Soderbergh, Benedict Cumberbatch, Sigourney Weaver e Dionne Warwick.