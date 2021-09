Marina di Pietrasanta, arriva lo Skate and Surf Film Festival SSFF

Skate and Surf Film Festival SSFF è la prima e unica rassegna cinematografica di surf e skateboarding powered by Vans che promuove cultura attraverso pellicole inedite, documentari e che appassiona il pubblico attraverso sport, musica e skate sessions con il patrocinio del Comune di Pietrasanta. SSFF in questi cinque anni ha visto crescere il suo pubblico, diventando così un'istituzione ed un atteso appuntamento per appassionati, curiosi e addetti ai lavori da tutto il mondo.

SSFF giunto quest’anno alla sua quinta edizione si trasferisce al mare, al Nimbus Surf Club di Marina di Pietrasanta il 3-4-5 settembre, in spiaggia all’aperto in una vasta area per poter godere a pieno di tutte le attività proposte:

Film premiere sotto le stelle



Skate Contest (rampa disegnata per l’evento, in spiaggia)



Skate school a cura della Vans Skate Academy / Pinbowl



Surf school a cura del Nimbus Surfing Club



Musica e DJ set



Food and Drink



Beach cleaning in collaborazione con Vans Eco Theory e AWorld



Particolare attenzione ai film di questa nuova edizione, perchè in questi mesi gli organizzatori del SSFF hanno ricevuto una vera e propria marea di film da tutto il mondo. Film documentari, diari di viaggio, film a tema ambientalista, fiction, thrilling action-movie ed interessanti film d’avanguardia sperimentale, veri elogi alla cultura skate e surf, che la giuria del SSFF 2021 farà molta fatica a giudicare, perché tutte le pellicole sono davvero di grande livello artistico. La giuria dovrà incoronare il Best surf film, il Best skate film, Best Documentary ed il Grand Giury Prize di questa edizione 2021, è composta da:

- Luca Merli: regista e fondatore del SSFF, di Ondenostre e dell’agenzia Block10;



- Davide Martinazzo: team manager Vans e presentatore di SSFF;



- Alessandro Ponzanelli: 4 volte campione italiano di longoboard, quinto classificato al MSA classic di Malibù;

- Alberto Chimenti Dezani: filmmaker, lavora per i più importanti brand di skate. Fondatore dell’agenza The Good Life Studio;



- Federico Romanello: noto fotografo e video maker, skater, surfer, snowboarder;



- Jacopo Cosmelli: filmmaker appassionato di action sport, collaboratore di Surf Culture Magazine.

Anche l'accompagnamento musicale sarà studiato ad hoc, con una selezione musicale che accompagnerà tutti gli eventi dalle 12:00 in poi. Dj set a cura di Lele Sacchi (dj, produttore, insegnante e conduttore radiofonico con una carriera pluridecennale), Dj Filo (nato e cresciuto a Marina di Carrara, ma milanese d'adozione, è collezionista e appassionato di musica Reggae, Funk e Rap), Luca Squarzoni (collezionista di musica surf), Mattia CPT Machete (skater, surfer, biker, appassionato e collezzionista di rock’n’roll e molti altri). Oltre alla musica anche l'arte visiva avrà la sua parte, con il live painting di Regen.oh. Rachele Amadori, premiata alla Bauhaus Gallery di Roma per la categoria pittura astratta, ha esposto le sue opere a Barcellona, Venezia e Milano. Un’edizione imperdibile del SSFF, al Nimbus Surf Club di Marina di Pietrasanta il 3-4-5 settembre 2021 sostenuta grazie anche alle media partnership con surfculture.it e Contatto Radio Popolare Network, emittente radiofonica locale.