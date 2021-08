Shazam! Fury of the Gods, il regista aggiorna sullo stato delle riprese

Si avvicinano alla fine le riprese del sequel diretto di “Shazam!”, versione cinematografica con protagonista l'omonimo personaggio DC interpretato da Zachary Levi Condividi:

La notizia, apparsa su Twitter, è stata smentita nel giro di pochissimo proprio dal regista del film. David F. Sandberg che ha risposto online ad un tweet che affermava che le riprese di “Shazam! Fury of the Gods” erano ufficialmente terminate. Sandberg, nel confermare di essere ancora al lavoro, per rafforzare la sua dichiarazione, ha postato una foto scattata dalla sua postazione in cui è visibile sia il set che gli strumenti del mestiere. Nell'attesa di nuovi aggiornamenti, resta i piedi la data annunciata di uscita del film: il 2 giugno 2023.



Sandberg conferma: il set è a buon punto approfondimento Shazam! Fury of the Gods, il teaser mostra il costume del protagonista Non ci sono novità per i fan di Shazam, il personaggio della DC Comics, protagonista della pellicola di successo “Shazam!” del 2019. Il sequel del titolo che ha una data di uscita, fissata per il 2 giugno 2023, è ancora in fase di riprese. A confermarlo è il regista, lo svedese David F. Sandberg, già a capo del film del 2019, che ha appreso online della chiusura ufficiale del set. Come spesso accade nel caso di produzioni molto attese, il tweet riportava un'informazione errata ed è lo stesso Sandberg a smentire la notizia aggiungendo che i lavori sono effettivamente a buon punto, dal momento che - specifica - molti attori hanno già ultimato le riprese, ma il set non è ancora stato ufficialmente chiuso. Per supportare le sue parole, contenute sempre in un tweet, il regista ha postato una foto scattata dal suo cellulare dalla sua postazione in cui è facile intuire che è seduto proprio sul set.



“Shazam! Fury of the Gods”: le anticipazioni approfondimento Shazam! 2: Helen Mirren nel cast del film Oltre alla data di uscita, fissata per l'estate 2023, sono confermate le notizie diffuse in precedenza sul seguito del comic-movie del 2019 con protagonista l'attore Zachary Levi (FOTO) nei panni di Shazam.

Il nuovo film vedrà il ritorno di Billy Batson e dei membri della sua famiglia (e delle loro versioni adulte) ma le novità interessanti riguardano le new entry del cast tra cui l'acclamata Helen Mirren al suo debutto nei panni di villain e e Lucy Liu: rispettivamente le due star interpreteranno Hespera e Kalypso, le figlie del dio Atlas. Alcune settimane fa erano comparse in rete le prime foto che mostravano il look da villain dell'attrice inglese premio Oscar sulla quale si è particolarmente concentrata l'attenzione. Negli scatti Helen Mirren appariva in armatura, vestita per la battaglia, coi capelli bianchi raccolti in una coda di cavallo, con la corona e la spada in vita.