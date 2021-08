Matera Film Festival, David Cronenberg ospite d'onore

approfondimento

Venezia: Leone d'Oro alla carriera a David Cronenberg

Al regista de "La Mosca", "Videodrome", "A History of Violence" e tanti altri capolavori nell'arco di oltre quarant'anni di carriera, gli organizzatori del Festival dedicheranno un'ampia retrospettiva annunciata in questi giorni sui profili social della rassegna. Inoltre, nella città dei Sassi Cronenberg terrà anche "una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attivita' in programmazione". Il "Matera Film Festival" avrà un concorso internazionale con tre categorie: cortometraggio, lungometraggio e documentario. Fra i premi, quelli di Rai Cinema Channel, quello per la sceneggiatura intitolato a Pasquale Festa Campanile e una serie di iniziative anche in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.