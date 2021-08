Film stasera in TV da non perdere venerdì 13 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv

Codice Genesi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Denzel Washington, Mila Kunis e Gary Oldman in un film post apocalittico. Un eroe solitario viaggia per portare in un luogo sicuro un libro che può salvare l’umanità.

Complotto fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una donna sull’orlo della follia si rivolge alla polizia per la scomparsa della figlia ma scopre verità incredibili.

Dietro la notte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fortunato Cerlino e Stefania Rocca in un thriller italiano. Un ladro entra in casa per rubare diamanti: una madre e una figlia sono costrette a serrarsi nell’armadio.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Babyteeth – Tutti i colori di Milla, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tragicommedia con Ben Mendelson. Una quindicenne malata s’innamora di un giovane tossicodipendente.

Effie Gray, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Elle Fanning in un film sul rapporto tra l’artista John Ruskin e sua moglie.

Film commedia da vedere stasera in tv



Giovani, carini e disoccupati, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ben Stiller, Ethan Hawke e Winona Ryder. Una giovane laureata coinvolge due amici in un progetto per raccontare dubbi e ambizioni artistiche.

Ti presento un amico, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Raoul Bova in una commedia. Un affascinante dirigente di un’azienda di cosmetici viene corteggiato da alcune sue clienti.

Le Comiche 2, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sequel del fortunato film comico con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, per la regia di Neri Parenti.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fast & Furious 7, ore 21:15 su Sky Cinema Fast & Furious

Settimo capitolo della longeva saga di film d’azione con Vin Diesel come protagonista. Ultima apparizione di Paul Walker.

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Action in cui un gruppo di criminali vuole sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere una spettacolare rapina.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Le avventure di Fiocco di Neve, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura con protagonista un gorilla bianco che vuole cambiare la sua pelliccia.

L’ultimo lupo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Durante la Rivoluzione Culturale, uno studente cinese cerca di salvare un cucciolo di lupo dalle grinfie del Governo.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Defiance – I giorni del coraggio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Daniel Craig in un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il coraggio di 3 fratelli permetterà la salvezza di centinaia di vite.

Film horror da vedere stasera in tv



Dark City, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Una razza aliena con poteri telepatici vaga per l’universo per sopravvivere. Dal regista de “Il Corvo”.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il diritto di opporsi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Michael B. Jordan e Jamie Foxx in un biopic. Un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore che ricevono condanne ingiuste.

I programmi in chiaro



Canzone segreta, ore 21:25 su Rai 1

Serena Rossi conduce un varietà in cui l’ospite di puntata ripercorrerà la sua vita a ritmo di musica.

Ella Schon – Una famiglia di troppo, ore 21:20 su Rai 2

Dopo la morte del marito, una donna eredita una casa che ha intenzione di vendere. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

La grande storia, ore 21:20 su Rai 3

Serie di documentari che vanno ad analizzare alcuni periodi storici del nostro Paese.

Il terzo indizio, ore 21:20 su Rete 4

Programma attraverso il quale vengono ricostruiti efferati casi di cronaca con alle spalle tutte i gradi di giudizio.

Inés dell’anima mia, ore 21:20 su Canale 5

Adattamento tv dello storico romanzo di Isabel Allende ambientato tra Spagna, Cile e Perù.

Fiorentina-Cosenza, ore 21:00 su Italia 1

La Fiorentina di Italiano impegnata nel primo turno della Coppa Italia contro i ripescati calabresi in Serie B.

Siamo tutti Alberto Sordi?, ore 21:15 su La7

Documentario sulla vita del grande attore italiano, uno dei più apprezzati di sempre.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Rocky IV, ore 21:25 su Nove

Ennesimo capitolo della saga con Sylvester Stallone. Rocky accetta di affrontare il pugile che ha ucciso Apollo Creed, cioè Ivan Drago.