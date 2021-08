Addio a Una Stubbs, l’attrice di Sherlock

"Era una tra le star più amate dal pubblico britannico". Così il sito della Bbc ricorda l'attrice inglese Una Stubbs, morta all'età di 84 anni nella sua casa di Edimburgo dopo una breve malattia. E' stata una presenza assidua sui piccoli schermi del Regno Unito in alcune delle serie tv più seguite, come 'Lo spaventapasseri', "Sherlock' ed 'EastEnders'.

Aveva iniziato la sua carriera artistica come ballerina e negli anni Sessanta era arrivato l'esordio sul grande schermo con 'Vacanze d'estate' di Peter Yates. Ma è la televisione a segnare definitivamente la sua carriera. In Italia è nota soprattutto per aver vestito in 'Sherlock' i panni della signora Hudson, la proprietaria dell'edificio situato al 221B di Baker Street, in cui abita il celebre investigatore Sherlock Holmes, interpretato magistralmente in una versione moderna da Benedict Cumberbatch.