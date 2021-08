Film stasera in TV da non perdere giovedì 5 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 5 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia corale di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, tra gli altri.

Mio cugino Vincenzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Joe Pesci e Marisa Tomei in un classico della commedia. Un eccentrico avvocato deve tirare fuori dai guai due ragazzi accusati di omicidio.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Gift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Sam Raimi dirige Cate Blanchett in un horror drama. Una chiaroveggente scopre un cadavere e sconvolge l’intera cittadina.

Club life, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Un bravo ragazzo si vede “corrotto” da un guru della vita notturna, vedendo cambiare la sua vita per sempre.

Film romantico da vedere stasera in tv



La memoria del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Channing Tatum e Rachel McAdams in un film nel quale l’amore sfida il destino avverso.

Mi stai ammazzando, Susana, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Gael Garcia Bernal in una commedia romantica. Una scrittrice lascia il marito ma lui non si rassegna.

Angel – Una storia d’amore, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Raoul Bova e Vanessa Incontrada in un film romantico. Uno scapolo s’innamora di una donna al punto di sacrificare la sua vita per lei.

Film di azione da vedere stasera in tv



Non Stop, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Liam Neeson e Juliane Moore in un action. I passeggeri di un aeroplano vengono minacciati, un uomo deve salvare la situazione.

Codice Mercury, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Bruce Willis in un cult dei film d’azione. Un bambino autistico decifra un codice segreto del Ministero della Difesa: il Governo vuole ucciderlo ma a proteggerlo ci penserà un agente FBI.

Suicide Squad, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto in un film sui personaggi targati DC Comics.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Solaris, ore 21:15 su Sky Cinema Due



George Clooney nel remake di un cult di fantascienza. Uno psicologo scopre lo sconcertante potere di un pianeta alieno.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Le streghe, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Anne Hathaway protagonista di un adattamento cinematografico di un classico d’infanzia. Un orfano finisce per ritrovarsi nel bel mezzo di un raduno di streghe.

Film horror da vedere stasera in tv



30 giorni di buio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Josh Hartnett in un horror in cui un gruppo di vampiri semina il panico in un posto in cui per 30 giorni non ci sarà la luce del sole.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Departed, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson e Matt Damon in un remake capolavoro di Martin Scorsese.

Film biografico da vedere stasera in tv



Gia – Una donna oltre ogni limite, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Angelina Jolie nel biopic su Gia Carangi, top model degli anni ’70 morta giovane a causa dell’HIV.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2



Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

A raccontare comincia tu, ore 21:20 su Rai 3



Programma in cui Raffaella Carrà intervista importanti personaggi della televisione italiana.

Il ritorno del Monnezza, ore 21:20 su Rete 4



Claudio Amendola nel remake del personaggio del Monnezza, interpretato precedentemente da Tomas Milian.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5



Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1



Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

In onda, ore 20:30 su La7



Conchita De Gregorio e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Water Horse – La leggenda degli abissi, ore 21:25 su Nove

Avventura fantasy dai creatori de “Le cronache di Narnia”. Un bambino fa amicizia con un cavallo acquatico nei pressi di un lago.