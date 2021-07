Flag Day, trailer del film drammatico con Sean Penn e la figlia Dylan

La pellicola è l'adattamento dell'autobiografia di Jennifer Vogel intitolata “Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life”. La star di Hollywood sarà il criminale John Vogel

Film drammatico con venature thriller, “Flag Day” è l'ultimo lavoro cinematografico di Sean Penn. Interprete e regista, per quest'opera, che lo vede tornare dietro la macchina da presa, ha voluto nel cast anche sua figlia Dylan. I due sono padre e figlia anche nella storia, che racconta il personaggio di John Vogel, criminale statunitense, noto falsificatore di denaro e truffatore. Il titolo, presentato a Cannes ed accolto senza entusiasmo da parte della critica, debutterà per il pubblico USA nelle sale il 20 agosto. In assenza di una data per la distribuzione italiana, in cui è coinvolta Lucky Red, non ci resta che guardare il trailer con le prime immagini.