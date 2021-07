Eddie Murphy, documentario sulla sua carriera da stand-up comedian

È in cantiere un progetto di genere docu che racconterà gli inizi della carriera del celebre attore, quelli che l'hanno visto esordire nella stand-up comedy. Non è stato ancora deciso se si tratterà di un docufilm o di una docuserie mentre il titolo c'è già ed è quello definitivo: "The Last Stand". I produttori hanno rivelato che il progetto è in lavorazione da oltre due anni e che è stato bloccato dalla pandemia. Adesso le riprese sono finalmente ricominciate

È in cantiere un documentario che racconterà gli inizi della carriera di Eddie Murphy, soffermandosi su quell'esordio di cui il grande pubblico (forse) non è a conoscenza, ossia nei panni di stand-up comedian.



Il celebre attore ha infatti debuttato nel mondo dello spettacolo proprio nel genere della stand-up comedy e, da quei suoi primi successi nei locali specializzati (quelli con le tipiche pareti con i mattoni a vista, per intenderci), ha potuto partecipare al Saturday Night Live.



Non è stato ancora deciso se il progetto si tradurrà in un docufilm oppure in una docuserie, tutto dipende dalla quantità (e dalla qualità chiaramente) del materiale che uscirà fuori.



Di sicuro, però, c'è già qualcosa, ad esempio il titolo: The Last Stand. Un titolo significativo perché, da ciò che emerge dalle parole dei produttori, si tratterà proprio dell'ultima performance da stand-up comedian di Eddie Murphy.



"Abbiamo fatto cinque film con Eddie Murphy e lo adoriamo. Io lo adoro come persona e come performer, e stiamo preparando questo progetto in cu Eddie farà la sua ultima performance da stand-up comedian, e lo intitoleremo The Last Stand. Ci stiamo lavorando da oltre due anni. Nel mezzo c’è stata la pandemia, ma stiamo continuando a girare", ha dichiarato John Davis, uno dei due produttori del progetto.