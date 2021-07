Baby Shark, al via i lavori per un film

Infatti, secondo quanto rilanciato dal magazine TVLine , Ramsey Naito , Nickelodeon Animation Chief, ha dichiarato: “Baby Shark è un esempio di come siamo stati in grado di portare con successo contenuti amati dai bambini da altre piattaforma e Nickelodeon aprendo a un intero nuovo mondo di avventure”.

In seguito, Ramsey Naito ha aggiunto: “In qualità di casa dei più grandi franchise amati dai bambini, continueremo a farli crescere introducendo nuovi personaggi, storie e creando contenuti originali in ogni forma per i fan di tutto il mondo”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di uscita, quindi non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.