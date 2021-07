"The Conjuring: per ordine del diavolo" arriva su Sky Primafila PREMIERE

Dal 6 luglio, su Sky Primafila PREMIERE appuntamento con la nuova indagine dei coniugi Warrern, esperti in demologia. E per l'occasione, saranno disponibili tutti i film della saga di The Conjuring Condividi:

“Il più bel trucco del Diavolo sta nel convincerci che non esiste“. Così scriveva Charles Baudelaire. Ma Ed e Lorraine Warren non hanno mai abboccato a questo inganno. E film dopo film, i coniugi sono diventati i principali antagonisti sul grande schermo del Maligno. E senza ombra, i Warren sono la coppia più efficace e fascinosa della storia del cinema quando di affrontare Satana e le sue legioni. Sicché, per tutti gli appassionati degli horror dove l’odore di zolfo si percepisce immediatamente, l’appuntamento da non perdere è con The Conjuring - Per Ordine del Diavolo, disponibile su Sky Primafila PREMIERE, dal luglio sequel di The Conjuring - Il caso Enfield del 2016, è basata sul processo ad Arne Johnson del 1981. E per l’occasione, saranno disponibili tutti i film collegati alla saga di The Conjuring (The Conjuring - Il Caso Enfield /L'evocazione - The Conjuring /The Nun - La Vocazione Del Male / Annabelle / Annabelle 2: Creation). E per chi ama coniugare la paura con la black comedy, sempre su Sky Primafila PREMIERE, c’è "A Cena con il lupo”, incentrato sull'affamato licantropo che terrorizza una piccola cittadina americana.

The Conjuring:Per Ordine del diavolo, la trama del film approfondimento The Conjuring - Per ordine del diavolo, l'horror torna al cinema. FOTO "The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo" narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

The Conjuring: Per ordine del diavolo, il cast del film approfondimento The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, pubblicato un nuovo poster Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves ("La Llorona – le lacrime del male"). Fanno parte del cast del film Ruairi O'Connor ("The Spanish Princess" di Starz), Sarah Catherine Hook ("Monsterland" di Hulu) e Julian Hilliard (le serie "Penny Dreadful: city of Angels" e "Hill House") . "The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo" è prodotto da James Wan e Peter Safran, che hanno già collaborato a tutti i film dell'universo di "The Conjuring". Chaves ha diretto il film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick ("The Conjuring 2– Il caso Enfield", "Aquaman"), una storia di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick, basata sui personaggi creati da Chad Hayes e Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott e Michelle Morrissey.

The Conjuring, una saga da paura The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” è il settimo film dell'universo di "The Conjuring”, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di "The Conjuring", nonché "Annabelle" e "Annabelle 2: Creation", "The Nun – la vocazione del male" e "Annabelle 3".

A cena con il lupo, la trama del film approfondimento Ryan Gosling sarà protagonista di Wolfman A causa di una forte nevicata, alcuni residenti di Beaverfield si ritrovano improvvisamente bloccati in una locanda della piccola cittadina. Ben presto, però, scopriranno che tra di loro si nasconde un temibile assassino e…ognuno di loro è un indiziato!Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero e in suo aiuto arriva la giovane e audace Cecyl. Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?