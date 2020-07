Ryan Gosling sarà protagonista di Wolfman

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio di tornare ancora una volta al cinema. Il Mostro più dolente tra i classici Monsters griffati Universal avrà un nuovo interprete sul grande schermo. Si tratta di Ryan Gosling. Dopo essere stato un pianista Jazz i Lalalad un astronauta in The First Man, un replicante in Blade Runner 2049. la star è pronta a trasformarsi un licantropo in un film che rende omaggio alla mitica pellicola datata 1941 e interpretata dal mitico Lon Channey Jr.

Dietro la macchina da presa, secondo Variety, dovrebbe esserci Leigh Wannel, il regista dell'ultimo e molto apprezzato dalla critica Uomo Invisibile

La sceneggiatura di Wolfman è stata scritta da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (entrambi showrunner della serrie tv Orange Is the New Black) ed è basata su un soggetto originale dello stesso Gosling.