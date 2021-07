L'uomo nel buio - Man in the Dark, il trailer del sequel

E' uscito il trailer de L'uomo nel buio - Man in the Dark, il seguito del thriller-horror del 2016 diretto da Fede Alvarez: un film molto atteso e accompagnato da grande hype dopo dichiarazioni come quelle del produttore Sam Raimi: "Non sto scherzando, credetemi: si tratta dell'idea più geniale congegnata per un sequel che io abbia mai letto".