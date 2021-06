La terra dei figli, clip dal film tratto dalla graphic novel di Gipi

A pochi giorni dall'uscita nelle sale italiane, rilasciate nuove immagini dell'atteso film con Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Maria Roveran e il giovane rapper Leon De La Vallée Condividi:

Manca davvero poco all'uscita nelle sale italiane de “La terra dei figli”, il film tratto dal capolavoro grafico e narrativo di Gian Alfonso Pacinotti, ben noto ai fan come Gipi, pubblicato nel 2016. Il film, con la regia di Claudio Cupellini è al centro del programma del secondo e terzo giorno del Taormina Film Fest, che ospita la proiezione in anteprima della pellicola fuori concorso e gli appuntamenti stampa in presenza del regista e di parte del cast. Disponibile anche una nuova clip che contiene alcune immagini inedite dell'opera che svelano qualcosa in più del mood scelto dal regista per ricreare l'atmosfera della storia del pluripremiato fumetto edito da Coconino Press.



Il film di Claudio Cupellini approfondimento La terra dei figli, la prima clip del film tratto dal fumetto di Gipi La nuova clip con le immagini tratte da “La terra dei figli” accresce la curiosità dei fan per l'opera di Claudio Cupellini, accolta con entusiasmo alla sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest. A pochi giorni dall'uscita nei cinema, il titolo si annuncia come uno tra i più attesi della stagione tra quelli che porteranno un gran numero di spettatori nelle sale dopo un lungo periodo di chiusura forzata. Nella clip compaiono alcuni degli attori protagonisti della storia, tra cui Valerio Mastandrea e il giovane Leon De La Vallée, immersi in un'ambientazione cruda che risponde alle aspettative di chi ha letto il libro di Gipi e conosce la trama. “La terra dei figli” è una storia potente ambientata in un futuro distopico e violento in cui si sperimentano le conseguenze di un pianeta andato incontro alla distruzione ecologica. A questo disfacimento fisico corrisponde quello emotivo dei protagonisti e in particolare di un giovane, interpretato da Leon De La Vallée, che si mette sulle tracce del padre scomparso attraverso un diario che il ragazzo non sa leggere. Il progetto, una co-produzione italo-francese diretta dal regista de “Una vita Tranquilla” ed è scritto da Daniele Frabetti. Il film ha le musiche originali di Motta.