La terra dei figli, la prima clip del film tratto dal fumetto di Gipi

La pellicola è diretta da Claudio Cupellini e vede come protagonisti Leon de La Vallée e Valeria Golino, oltre a tante altre presenze importanti tra cui quella di Valerio Mastandrea e Pippo Delbono, solo per citarne alcuni. L'adattamento è liberamente tratto dall'opera del celebre fumettista e illustratore italiano, al secolo Gian Alfonso Pacinotti ma meglio conosciuto dal grande pubblico con il suo pseudonimo di Gipi. La sua La terra dei figli è un'opera a fumetti edita da Coconino Press - Fandango che ha avuto un enorme successo, come del resto tutte le graphic novel nate dalla geniale penna di questo artista nostrano. Il film arriverà nelle sale italiane il 1° luglio e poche ore fa è stato diffuso online il primo assaggio della pellicola, con una clip pubblicata sul canale ufficiale di YouTube di 01 Distribution. In alto, in testa all’articolo, potete vedere la clip dal titolo “Non ti fidare”, con protagonista Valeria Golino e il giovanissimo Leon de La Vallée. Le musiche del film sono di Motta (edizioni musicali C.A.M. Sugar – Indigo Film).

Il film tratto dalla graphic novel di Gipi



La pellicola La terra dei figli ha un cast ricco di nomi "blasonati" del cinema e teatro nostrani. Tutti talenti made in Italy: non fatevi ingannare dal nome Leon de La Vallée perché non si tratta di un attore francese bensì di un rapper romano, classe 2001, che oltre alle sette note si sta dedicando anima e corpo anche alla settima arte.



Nel cast troviamo lui (Leon de La Vallée), Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valerio Mastandrea e Valeria Golino.



"La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c’è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito, il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l’ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e un passato che non conosce", recita la sinossi ufficiale del film.



La storia che viene raccontata ne La terra dei figli si sviluppa come un viaggio di formazione vissuto da un adolescente che è solo al mondo, in una terra che appare ostile in maniera irrimediabile.

La pellicola racconta un'avventura eroica, sia a livello fisico sia sul piano sentimentale. Il leit motiv del film è una domanda che tormenta tutti noi, l'intera umanità insomma, oggi più che mai: quale futuro del mondo lasceremo ai nostri figli?