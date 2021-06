Occhi Blu, il trailer del film con Valeria Golino

La pellicola, un noir ambientato in una Roma notturna e metropolitana, sarà presentata il 29 giugno in anteprima Fuori Concorso al Taormina Film Fest

Il film che è scritto dalla Cescon insieme a Marco Lodoli e Heidrun Schleef, mette al centro della narrazione una protagonista femminile. La pellicola sarà presentata in anteprima al Teatro Antico di Taormina, all'interno del Taormina Film Fest il prossimo 29 giugno e arriverà in tutte le sale dall' 8 luglio .

Un inedito noir ambientato nella Capitale

Un cast internazionale per la prima prova impegnativa dietro la macchina da presa di Michela Cescon, attrice premiata con il David e il Nastro d'Argento per “Romanzo di una strage”. Impegnata già con “Come un soffio”, cortometraggio bene accolto alla 67ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La regista, qui in veste anche di scrittrice della sceneggiatura, ha scelto Roma per ambientare questa storia dalle atmosfere fosche. “Occhi Blu” è un film che racconta una caccia all'uomo, un ladro che infila un colpo dietro l'altro in sella alla sua moto ai danni delle più prestigiose gioiellerie della Capitale.

Sulle sue tracce, un commissario romano che per risolvere il caso chiama in aiuto un amico ex commissario, detto il Francese. Questi è noto per la sua abilità nel dipanare casi molto difficili. Ha però un doloroso passato alle spalle, che riguarda la morte di sua figlia. Una ferita aperta che lo porta a ogni anniversario a tornare in città. Si apre la sfida tra i protagonisti, impegnati in una battaglia che si svolge tra le strade di una Roma ruvida e fredda che nasconde segreti e sofferenze. Tra dialoghi smorzati e atmosfere malinconiche, il film promette molti colpi di scena caratterizzandosi come uno dei titoli più interessanti della stagione che mescola elementi noir e polizieschi per un inedito heist movie italiano.