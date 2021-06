Sognando a New York - In the Heights, i primi minuti del film: VIDEO

Il lungometraggio “Sognando a New York - In The Heights”, scritto da Quiara Alegria Hudes, è ispirato all’omonimo musical e arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 22 luglio

Sono stati pubblicati i primi 8 minuti del film “Sognando a New York - In the Heights”, scritto da Quiara Alegria Hudes e diretto da Jon M. Chu (Crazy & Rich). La pellicola, tratta dal musical omonimo, uscirà nei cinema italiani il prossimo 22 luglio e vedrà la partecipazione di numerosi attori, tra cui Anthony Ramos, Corey Hawkins, la cantante Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Jimmy Smits, Dascha Polanco, Stephanie Beatriz, Gregory Diaz IV e Daphne Rubin-Vega.

Sognando a New York - In The Heights, la trama

Ecco la trama del film, distribuito da Warner Bros. Pictures:

“Luci puntate su Washington Heights… Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta.

Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.”

La data di uscita del lungometraggio nelle sale italiane è prevista per il 22 luglio 2021.

Sognando a New York - In The Heights, il cast

Tra gli attori che prenderanno parte al film troviamo Anthony Ramos (A Star is Born), Corey Hawkins (Straight Outta Compton), Leslie Grace, Melissa Barrera (Vida), Olga Merediz (In the Heights a Broadway), Daphne Rubin-Vega (Rent a Broadway), Gregory Diaz IV (Matilda the Musical a Broadway), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Jimmy Smits (Star Wars).

Firma la regia, dopo il successo di Crazy & Rich, Jon M. Chu, che nel suo team ha a disposizione lo scenografo Nelson Coates e il montatore Myron Kerstein. La sceneggiatura è ad opera di Quiara Alegria Hudes, in collaborazione con l’ideatrice dell’omonimo musical, Lin-Manuel Miranda, le coreografie sono di Christopher Scott, i costumi nascono dalla mente creativa di Mitchell Travers e la fotografia è sotto la direzione della DOP Alice Brooks.