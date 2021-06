A Quiet Place, annunciata la data d'uscita dello spin-off del film

Non si hanno informazioni sostanziali in merito allo spin-off. Gli aggiornamenti più succulenti per i fan sono principalmente due. Il primo è che la pellicola si farà. Questa sarà basata su un’idea di Krasinski, ideatore della saga. Non sarà definita, dunque, come “A Quiet Place 3”. Non è dato sapere, inoltre, in che fase temporale sarà ambientato lo spin-off rispetto ai primi due capitoli. Si mira, dunque, a espandere il franchise, introducendo probabilmente nuovi personaggi posti nello stesso universo narrativo. Per quanto concerne la data d’uscita, infine, i fan dovranno attendere fino al 31 marzo 2023 per potersi recare al cinema. La pellicola sarà diretta da Jeff Nichols , noto per “Midnight Special”, “Take Shelter” e “Mud”, che ne sarà anche lo sceneggiatore.

A Quiet Place

approfondimento

Emily Blunt: rifiutato il ruolo di Vedova Nera? Le parole dell'attrice

La saga di “A Quiet Place” ha fatto il proprio esordio al cinema nel 2018, collezionando introiti per ben 50 milioni di dollari all’esordio. Una cifra salita fino a toccare quota 340 milioni in tutto il mondo. Un vero e proprio trionfo, considerando come il budget investito per girare il tutto sia stato di “appena” 17 milioni. John Krasinski è stato impegnato a ogni livello, come ideatore, regista, attore e produttore. Gran coinvolgimento anche di sua moglie, come attrice e non solo.

A Quiet Place 2

Prima di parlare del sequel del franchise è necessario sottolineare Spoiler Alert. Detto questo, in “A Quiet Place 2” ci sarà spazio per entrambi i coniugi, sorprendentemente. Krasinski è deceduto nel finale del primo ma, come svelato dal trailer, farà ritorno in alcuni flashback. Il film è già uscito negli Stati Uniti, ottenendo all’esordio 57 milioni di dollari.

In Italia farà la propria uscita in sala il 24 giugno 2021. Il mondo si ritrova ancora a fronteggiare una minaccia terrificante. Delle creature mostruose hanno sterminato parte della popolazione mondiale. La Terra è piombata nel silenzio, unica arma per riuscire a sfuggire alle loro fauci. Sacrificatosi per proteggere la propria famiglia, Lee lascia sua moglie Evelyn e i suoi figli a fronteggiare questo destino atroce. Nel secondo capitolo vi sarà spazio per altri personaggi. La famiglia dovrà tentare di fidarsi di altri della propria specie, scoprendo quanto ciò sia rischioso.