Invito a nozze, fiori d’arancio su Sky Cinema Romance

Ogni sabato e domenica di giugno, sul canale 307 di Sky in prima serata vanno in onda i più amati film che hanno raccontato il giorno del fatidico sì, da Quattro matrimoni e un funerale a Il matrimonio del mio migliore amico

Per celebrare questo periodo così denso di promesse e di festeggiamenti, Sky Cinema Romance ha deciso di lanciare la rassegna Invito a nozze , dando appuntamento per il fine settimana a tutti gli amanti del cinema e delle grandi passioni.

Giugno, la stagione di chiusura delle scuole, di fughe al mare e… di matrimoni. Sarà il volgere della primavera all’estate, ma è proprio durante questo mese che in tanti pronunciano il fatidico sì e si dichiarano amore eterno.

Ecco così che a partire dal 5 giugno ogni sabato e ogni domenica del mese, in prima serata, andranno in onda i film che fra risate, palpitazioni e lacrime hanno raccontato meglio il giorno speciale del matrimonio. Tutti i titoli saranno disponibili a partire dalla stessa giornata anche On Demand.



Tra le pellicole in programmazione troviamo veri e propri cult come Quattro matrimoni e un funerale, la celebre commedia romantica con Hugh Grant ed Andie MacDowell, incentrata sulle vicissitudini che porteranno Charles a incontrare, tra cerimonie e ricorrenze più o meno liete, la donna della sua vita, Carrie.



Non sono da meno Se scappi ti sposo, in cui Julia Roberts e Richard Gere tornano a condividere il set dopo l’iconico Pretty Woman, e Il matrimonio del mio migliore amico, in cui la stessa Julia Roberts e Cameron Diaz si ritrovano a contendersi lo stesso uomo.