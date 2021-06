Crudelia, il regista vorrebbe realizzare un sequel

Craig Gillespie, il regista di Crudelia, ha messo la pulce nell'orecchio a tutti i fan che già amano alla follia la Cruella interpretata da Emma Stone: intervistato dal magazine statunitense Collider, ha dato adito alla speranza di vedere presto un sequel del film.



"Mi sento come se l’avessimo appena conosciuta. Adesso mi piacerebbe vedere la vera Crudelia in azione. Lei ha costruito il sistema che le permetterà di agire e di espandere il suo marchio. Vorrei vedere dove la porterà tutto questo, e come potrebbe distruggersi se non facesse attenzione a tutto il suo potere", ha dichiarato Craig Gillespie a Collider.



Parole che, tra le righe, sembrerebbero insinuare che qualcosa stia già bollendo in pentola...



L’uscita di Crudelia al cinema (e anche con accesso VIP su Disney+) ha già formato un vero e proprio esercito (foltissimo) di fan della villain, motivo per cui la domanda che il regista del film sente più frequentemente è proprio quella relativa a un eventuale seguito.