Joe Lara, morto in un incidente aereo l’attore della serie tv Tarzan

Nello schianto del jet privato, che è precipitato nel lago Percy Priest in Tennessee, sono morte anche la moglie Gwen Shamblin - fondatrice del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries - e altre cinque persone. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte fra sabato e domenica, ma i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti Condividi:

È morto in un incidente aereo William Lara, 59 anni, conosciuto come Joe Lara, l'attore che ha interpretato Tarzan nel film "Tarzan a Manhattan" (1989) e nella serie televisiva "Tarzan: La grande avventura" (1996-1997). Nello schianto del jet privato, avvenuto in Tennessee vicino a Nashville, sono morte anche la moglie di Lara, Gwen Shamblin Lara - leader del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries da lei fondato nel 1968 - e altre cinque persone.

L’aereo precipitato in un lago Secondo The Hollywood Reporter, che cita le autorità federali del Tennessee, l’aereo era partito dal Smyrna Rutherford County Airport verso Palm Beach ed è precipitato nel lago Percy Priest, per cause ancora da chiarire. A nulla sono servite le ricerche - andate avanti tutta la notte fra sabato e domenica - delle squadre di soccorso, che non hanno trovato sopravvissuti. "I nostri sforzi sono passati dall'iniziale speranza di salvataggio al recupero dei cadaveri", ha detto un portavoce che ha coordinato i soccorsi. Joe Lara e la moglie si erano sposati nel 2018 e vivevano a Brentwood, nel Tennessee.