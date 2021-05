School of Mafia, il trailer della commedia con Nino Frassica

Nuova commedia che gioca con i luoghi comuni dell’Italia del Sud, in uscita a giugno al cinema

Nino Frassica torna al cinema con “School of Mafia”, commedia diretta da Alessandro Pondi, che mira a giocare con i luoghi comuni legati all’Italia, e in particolar modo al Sud del nostro Paese. Una produzione che vanta un ricco cast, in grado di affrontare con originalità temi noti, ridendone e offrendo al pubblico un sano intrattenimento.