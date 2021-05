Chaos Walking trailer italiano del film con Tom Holland: data d'uscita

Dopo molteplici battute d’arresto, a causa di un concatenarsi di eventi sfortunati, la pellicola sembra essere in dirittura d’arrivo anche in Italia, l’uscita è infatti prevista su Amazon Prime Video l’8 giugno 2021, visibile anche su Sky Q e NOW

Chaos Walking, il film sci-fi interpretato da Tom Holland e Daisy Ridley, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dall’8 giugno 2021, visibile anche su Sky Q e NOW. Lo ha confermato il teaser trailer pubblicato dalla stessa piattaforma di streaming, preannunciando la storia di “Un nuovo mondo, un oscuro segreto”.

Diretto dal regista di “The Bourne Identity” e “Edge of Tomorrow”, Doug Liman, Chaos Walking è tratto dal romanzo edito nel 2008, divenuto Best Seller, “The Knife of Never Letting Go” dell’autore Patrick Ness, co-sceneggiatore del film stesso. Il libro è il primo capitolo della trilogia firmata dallo stesso Ness.

Girato già nel 2017, il film doveva arrivare nelle sale cinematografiche il 1° marzo del 2019, ma le riprese che si sono aggiunte durante la lavorazione hanno portato allo slittamento della data prevista. Il budget, che sfiorava una cifra tra i 90 e i 100 milioni di dollari circa, ha subito un’ulteriore impennata per tutte le riprese che si sono aggiunte a quelle ordinarie.