Fear Street: teaser trailer dalla trilogia horror Netflix

Sarà però la sua serie La strada della paura (composta da 36 uscite, 24 delle quali ancora inedite in italiano) a essere la "creta iniziale" da cui questo show televisivo è stato plasmato. Le sue creazioni letterarie verranno trasposte sullo schermo, seguendo un unico filo conduttore: la narrazione è una sola ma sarà "spalmata" in tre parti, narrando una storia che continua attraverso i secoli. Dove il terrore è garantito al 100%. Non c'è neanche da dirlo dato che stiamo parlando di R.L. Stine .



La serie di film dell'orrore in tre parti



Si parte con Fear Street Part One: 1994, in arrivo il 2 luglio. La settimana seguente sarà la volta del secondo capitolo, Fear Street Part Two: 1978 (disponibile dal 9 luglio), per poi finire con l'epilogo di Fear Street Part Three: 1666 (sulla piattaforma a partire dal 16 luglio).



La storia che verrà raccontata ha come protagonista un'intera cittadina, quella di Shadyside che seguiremo nel corso dei secoli.



"Nel 1994, un gruppo di teenager scopre che i terrificanti eventi che hanno infestato la loro cittadina per generazioni potrebbero essere tutti connessi… e loro potrebbero essere i prossimi bersagli!

Basati sulla serie horror best seller di R.L. Stine, la trilogia segue l’incubo che attraversa la sinistra storia di Shadyside", recita la sinossi ufficiale della trilogia.



A dirigere i tre film c'è Leigh Janiak mentre nel cast troviamo come protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford.