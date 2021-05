Skater Girl, pubblicato il trailer ufficiale del film Netflix

Skater Girl, cosa sappiamo

approfondimento

Skater Girl racconta la storia di formazione di una ragazza indiana di nome Prerna (Rachel Saanchita Gupta, al suo debutto) mentre scopre la sua passione per lo skateboard. Sul sito ufficiale di Netflix si legge: “Un'adolescente nell'India rurale scopre la passione per lo skateboard, ma dovrà affrontare un difficile cammino per realizzare il suo sogno di competere”. Skater Girl rappresenta il debutto alla regia della regista indiana Manjari Makijany, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Vinati Makijany. I due sceneggiatori sono anche i produttori del film, insieme a Emmanuel Pappas. Il cast include anche Shafin Patel e Jonathan Readwin, con un’apparizione speciale di Waheeda Rehman. Al momento del rilascio, Skater Girl diventerà il settimo film indiano di Netflix del 2021 e il sesto hindi di quest'anno. La produzione della pellicola è iniziata alla fine del 2019 a Khempur, un villaggio rurale vicino a Udaipur, nel Rajasthan. Una curiosità: il set di Skater Girl è diventato ufficialmente il primo e il più grande skatepark situato a Khempur. La produzione si è conclusa all'inizio del 2020.

Skater Girl, la trama

Skater Girl è una storia di formazione ambientata in un remoto villaggio del Rajasthan, in India. Prerna è un'adolescente che vive una vita legata alla tradizione e al dovere nei confronti dei suoi genitori. Ma quando la dirigente pubblicitaria londinese Jessica (Amy Maghera) arriva nel villaggio per saperne di più sull'infanzia del defunto padre, Prerna e gli altri bambini del posto vengono introdotti ad una nuova ed eccitante avventura grazie a Jessica e a un suo vecchio amico (Jonathan Readwin) che attraversa la città su uno skateboard. I ragazzini del villaggio, tra cui Prerna, si infatuano di questo sport: determinata a incoraggiare la loro passione, Jessica intraprende una dura battaglia per costruire ai bambini il proprio skatepark in città, lasciando Prerna con una difficile scelta tra conformarsi alle aspettative della società su di lei o vivere il suo sogno di competere nel campionato nazionale. Nel trailer si vede anche la lotta di Prerna contro suo padre, per il quale lo skateboard è un'attività per ragazzi. “L'unico modo per vincere la paura è affrontarla. Credimi” è la frase con cui comincia il film.