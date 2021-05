L'attrice Olympia Dukakis, vincitrice del Premio Oscar come Miglior attrice non

protagonista per la commedia Stregata dalla luna, è morta all'età di 89 anni. Lo ha annunciato la famiglia. "La mia amata sorella, Olympia Dukakis, è venuta a mancare

questa mattina a New York City", ha scritto su Facebook il fratello Apollo, riferendo che l'attrice era malata da diversi mesi. Dukakis, veterana del teatro, vinse il suo Oscar nel 1987 per il ruolo della madre sprezzante della giovane vedova interpretata da Cher. Celebre anche per i ruoli in 'Fiori d'acciaio' e 'Senti chi parla', l'attrice ha avuto una nomination anche ai Golden Globe e BAFTA. Negli Anni '80, il nome di Dukakis divenne popolare in tutte le case americane non solo per l'Oscar, ma anche perché suo cugino, il politico democratico Micahel Dukakis, si candidò alla presidenza contro George H.W. Bush, che però lo sconfisse nelle elezioni del 1988.