Vivo: il teaser trailer del musical animato di Netflix

È stato diffuso in rete il primo teaser trailer di Vivo, il musical animato che arriverà prossimamente su Netflix (disponibile anche su Sky Q).

Il film di animazione vedrà Lin-Manuel Miranda in una speciale doppia veste: da un lato è il doppiatore del protagonista, quel Vivo messo a titolo, dall'altro è il compositore di tutte le musiche che fanno parte della meravigliosa colonna sonora.

Una colonna sonora che è, passateci il gioco di parole, una colonna portante della pellicola, trattandosi di un musical in cui le sette note diventano massime protagoniste della settima arte.

Oltre al sound, però, anche il ritmo è basilare, inteso non come ingrediente musicale ma in questo caso come metronomo della narrazione: la pellicola sfodera assi nella manica notevoli, regalandoci assoli inaspettati e colpi di scena che in un attimo riescono a ribaltare la situazione. Ma l'armonia della trama è assicurata, non temete: nessuna cacofonia in vista, anzi. Sia come soundtrack sia come script...

Ecco il teaser trailer che ci prepara a questa nuova emozionante avventura tutta da ballare e cantare, oltre che da guardare con occhi sognanti chiaramente.