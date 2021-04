Al via il 69.mo Trento Film Festival, tra sala e streaming

98 film organizzati in 8 sezioni e percorsi: i migliori documentari e corti d’autore in Concorso , gli eventi e le sorprese delle Proiezioni speciali , le ultime novità del cinema di alpinismo e avventura in Alp&ism , i lungometraggi fiction delle Anteprime , il presente e il futuro dei popoli di montagna in Terre Alte , le storie e gli autori del Trentino Alto-Adige in Orizzonti Vicini, i documentari su ambiente e cambiamento climatico in MUSE.Doc , oltre al programma speciale Destinazione… Groenlandia , invito alla scoperta della nazione artica. E' questo il programma del 69.mo Trento FIlm Festival

Il film è patrocinato da UNICEF Italia. «Oggi più che mai abbiamo bisogno di comunicare ai bambini messaggi che contribuiscono a una loro positiva maturazione e allo sviluppo della consapevolezza, in particolare sui loro diritti» afferma Carmela Pace, Presidente di UNICEF Italia. «L’essenza di questo film è molto affine all’anima dell’UNICEF, soprattutto per i valori e i messaggi che promuove: resilienza, rispetto, fiducia, collaborazione, speranza. La storia di Mila è la storia di ognuno di noi perché ci viene tramandata dai nostri nonni; perché, purtroppo, ancora oggi è la dura realtà di milioni di bambini in diverse aree nel mondo. Penso ai bambini in Siria, in Etiopia, in Yemen, penso alla guerra contro il COVID-19 di cui i bambini, in tutto il mondo, sono coloro che ne hanno risentito maggiormente le conseguenze. Siamo felici, come UNICEF Italia, di far parte di questo progetto, perché la storia di Mila ci ricorda che quando la guerra finisce, qualsiasi essa sia, rifiorisce la vita».