The Curse of Humpty Dumpty: il trailer del film horror

Su YouTube è stato diffuso il trailer di The Curse of Humpty Dumpty , il film dell'orrore ispirato all'omonimo celebre personaggio della filastrocca di Mamma Oca. La trama di questa pellicola racconta di una specie di pupazzo raffigurante Humpty Dumpty che sconvolgerà la vita di una ragazza e dei suoi familiari, creando scompiglio e generando tanta ma tanta (ma proprio tanta) inquietudine nelle loro giornate... In maniera abbastanza simile a un classico del genere horror, ossia La bambola assassina, anche questo film ricalca il meccanismo del un pupazzo-feticcio che tormenta gli umani che lo accolgono nel proprio focolare domestico. Dietro la cinepresa c'è il regista Scott Jeffrey che ci offre un ritratto ben più inquietante di quello che già l'immaginario classico ci aveva tramandato: Humpty Dumpty prima di questo film era un uovo antropomorfizzato, quello seduto sul muretto della filastrocca popolare da cui nasce il suo mito. In questa pellicola diventa un mostro terrificante, in grado di generare paura anche soltanto posando su di lui un fugace sguardo.

Humpty Dumpty, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni

approfondimento

I 45 migliori film horror

Per quanto riguarda il pupazzo horror, quello di Humpty Dumpty ricorda anche la bambola di cartapesta della saga di Saw, pure quella all'insegna della paura più terrificante.

Humpty Dumpty è entrato a pieno titolo nell'immaginario comune e pure nella cultura pop grazie alle sue incursioni in capolavori come Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e poi nei fumetti di Batman della DC Comics.



In questi ultimi, Humpty Dumpty è un personaggio che è apparso per la prima volta in Arkham Asylum: Living Hell n. 2 (uscito nell'agosto 2003) ed è stato creato da Dan Slott e Ryan Sock come acerrimo nemico di Tobias Whale.