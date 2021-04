Oslo: il teaser trailer del film HBO prodotto da Spielberg

Oslo, cosa sappiamo

approfondimento

Il film uscirà il 29 maggio: si tratta di un thriller politico ambientato nel periodo degli accordi di pace tra Israele e Palestina nella città scandinava Oslo. I due protagonisti sono Andrew Scott e Ruth Wilson. Le due star hanno recitato anche nella serie tv “His Dark Materials”, rispettivamente nei panni della signora Coulter e del colonnello John Parry.

La storia è ambientata nel 1993, quando a Oslo si incontrarono il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il negoziatore del Fronte di Liberazione Palestinese Mahmoud Abbas per firmare una dichiarazione di principio, l'accordo di Oslo, in vista degli accordi di pace. Questi ultimi, però, saltarono nel 1996, dopo l'omicidio di Rabin da parte di un israeliano che si opponeva agli accordi in base a principi religiosi estremisti. Il film è tratto da una piece teatrale premio Tony di J. T. Rogers e racconta la vera storia dei negoziati. I due attori britannici, Scott e Wilson, interpretano una coppia di norvegesi che organizzò gli incontri. Il film ha tra i suoi produttori Steven Spielberg assieme alla sua DreamWorks Pictures. A dirigere il film c'è Bartlett Sher. “In collaborazione con Steven, Kristie, Marc e Bold Films, siamo lieti di lavorare con JT e Bartlett per adattare la loro storia vincitrice del Tony Award per lo schermo”, ha dichiarato Tara Grace, vicepresidente senior di HBO Programming and Films. "Raccontando la straordinaria impresa di due parti diametralmente opposte che si uniscono per trovare un terreno comune, i temi di Oslo sono particolarmente attuali e non potremmo essere più contenti di avere così tanti professionisti stimati davanti e dietro la telecamera che lavorano insieme per dargli vita."