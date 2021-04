Werewolves Within: il teaser trailer del film basato sul videogioco

È stato pubblicato da poche ore il primo teaser trailer di Werewolves Within, il film horror comedy tratto dall'omonimo videogame cult di casa Ubisoft.



La casa di produzione IFC Films ha diffuso le prime immagini (e i poster) della pellicola che sarà presentata il prossimo giugno, in occasione dell'edizione 2021 del Tribeca Film Festival. Arriverà poi nei cinema americani il 25 giugno e in streaming on demand a partire dal 2 luglio (per ora non si sa ancora nulla riguardo l'uscita in Italia).



In meno di 2 minuti di teaser trailer, ci viene servito su un piatto d'argento un film che mescola la grassa risata, la genialità demenziale, la suspense tinta di giallo e il colpo di scena à la Agatha Christie, in un cocktail inebriante che fa gola agli amanti del genere ibrido di orrore e commedia.