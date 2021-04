approfondimento

Sinossi

Dopo che un terribile incendio provoca la morte di 27 persone in un nightclub di Bucarest, il Colectiv, le autorità rassicurano il popolo sul fatto che i feriti riceveranno le cure necessarie presso strutture definite "migliori di quelle della Germania". Settimane dopo, il conteggio crescente delle vittime spinge gli intrepidi reporter della Sports Gazette a investigare sull'accaduto. Proprio in quel momento una soffiata smaschera la Hexi Pharma, un'azienda locale il cui capo muore in circostanze misteriose. Il Ministro della Salute si dimette in silenzio nel bel mezzo dei tumulti. Ma questo è soltanto il primo capitolo di una denuncia scioccante e piena di colpi di scena.

Cast&Crew

Regia: Alexander Nanau

Attori: Narcis Hogea, Catalin Tolontan, Mirela Neag, Camelia Roiu, Razvan Lutac, Tedy Ursuleanu, Vlad Voiculescu

Sceneggiatura: Alexander Nanau, Antoaneta Opris

Fotografia: Alexander Nanau

Montaggio: Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu

Effetti: Matei Ovejan

Suono: Mihai Grecea, Angelo Dos Santos, Michel Schillings, Florin Tabacaru

Produzione: Alexander Nanau, Bianca Oana per Alexander Nanau Production, Bernard Michaux per Samsa Film, Hanka Kastelicova Per Hbo Europe, Mdr, Rts, Rsi, Yes Docu

Distribuzione: I Wonder Pictures

Uscita in Italia: disponibile dal 18 febbraio 2021 sulla piattaforma I Wonderfull

Note

- Presentato Fuori Concorso alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2019).

- Candidato all'Oscar 2021 per: miglior film internazionale e miglior documentario.

- Il 30 ottobre del 2015, sul palco del Colectiv, famosa discoteca di Bucarest, sta suonando il gruppo metalcore Goodbye to Gravity. Il frontman Andrei Găluț ha appena finito di urlare “Fanculo la vostra sporca corruzione! Esiste fin dalla nostra nascita...”, ma qualcosa non va, “qualcosa là ha preso fuoco” e, precisa Găluț, “non fa parte dello spettacolo”.

- Andrei Găluț, con ustioni sul 45% del corpo, sarà l’unico a salvarsi, gli altri quattro membri della band verranno annoverati tra i sessantaquattro morti, compresa la studentessa italiana Tullia Ciotola, del rogo del Colectiv.

- Dopo il macedone Honeyland nel 2020, il cinema del reale centra un’altra doppietta agli Academy Awards: il romeno Collective, disponibile in Italia sulla piattaforma IWonderFull, è sia nella cinquina del documentario che del film internazionale.

- Tra le ispirazioni di Collective il regista Alexandre Nanau cita, in una intervista della Rivista del Cinematografo, “tutto il neorealismo, da Roma città aperta a Ladri di biciclette e Germania anno zero, anche i film più eterodossi quale Miracolo a Milano, che vedo al cinema ogni volta che posso”.