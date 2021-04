I Slept with Joey Ramone, Pete Davidson protagonista

Adam Fogelson , Chairman della STXfilms Motion Picture, ha parlato della realizzazione del progetto: “Quando condivi il letto con qualcuno, e non soltanto il letto, ma anche infanzia, famiglia e vita, conosci quella persona meglio di chiunque altro. Mickey Leigh non ha soltanto collaborato con la band di suo fratello maggiore, lui ha ricordi insostituibili e aneddoti su Joey Ramone avendolo supportato quando nessun altro lo avrebbe fatto e avendolo visto superare avversità nel modo più drammatico possibile”.

In seguito, Adam Fogelson ha dichiarato: “I Slept with Joey Ramone è un grande inno rock che porterà alla realizzazione di un grande biopic rock dello stesso livello, contraddistinto da un’universale storia di famiglia. Pete è perfetto per questo ruolo e noi siamo felici che lui e Jason portino quest’icona del rock sullo schermo, non vediamo l’ora di poter collaborare nuovamente con i nostri amici di Netflix”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la data di inizio delle riprese e la distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri sulla pellicola.